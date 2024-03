Messico, portiere scatena una maxi rissa: esce dal campo col naso rotto (VIDEO)

La partita tra La Piedad e Salamanca è stata sospesa per la scazzottata tra squadre scoppiata per la condotta violenta del portiere, Quiroz. L’arbitro lo espelle ma in campo succede di tutto.

🤯🇲🇽Locura en la Liga Premier FMF (3° división) en México: 🥊Axel Quiroz, arquero de Petroleros de Salamanca dio un golpe a Jhon Rodríguez, de Reboceros de La Piedad y luego se dio la BATALLA CAMPAL. ❌El partido fue SUSPENDIDO.pic.twitter.com/QwbukzkFFn — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) March 27, 2024