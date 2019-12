Secondo quanto evidenziato da “Tuttocalciocatania.com”, in merito al deposito della domanda di ammissione all’amministrazione controllata, presentata dalla società di Antonino Pulvirenti, MERIDI Srl, il Tribunale non ha rigettato ufficialmente l’istanza, ma la Procura di Catania si è opposta insieme ai legali dei creditori. E’ stato nominato un giudice delegato dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania che previa verifica delle documentazioni, avrà il compito di convocare in udienza le parti per capire se vi è la possibilità di accedere all’amministrazione controllata per poi valutarne i requisiti. In caso di esito positivo, Apulia condurrà la trattativa direttamente con l’amministratore giudiziario, a tutela dei lavoratori di Fortè.