Walter Mazzarri è un tecnico che riesce sempre a far parlare di sé, sia fuori sia dentro al campo, ma è un tecnico molto esperto e capace, protagonista di annate emozionanti come ad esempio quella in cui riuscì a salvare una Reggina praticamente spacciata o quando riportò il Napoli in Europa nel 2010. Dopo le ultime esperienze sulle panchine di Inter e Torino, l’allenatore toscano potrebbe fare ritorno nel massimo campionato italiano: stando a quanto riportato da “Calcqiomercatonews.com, Mazzarri starebbe aspettando la Fiorentina che, è già deciso, non proseguirà il suo percorso con Beppe Iachini, ma per quanto riguarda la panchina Commisso avrebbe altre preferenze, quali De Rossi e Spalletti. Se la strada verso la Viola è in salita, molto meno erta potrebbe essere quella che porterebbe l’ex tecnico del Napoli alla corte del presidente del Cagliari Giulini, interessato sia a lui sia a Fabio Liverani che con molta probabilità lascerà il Lecce al termine della stagione.