Alfonso Mazzamauro, presidente onorario del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della serata di presentazione del nuovo organigramma oplontino. Ecco quanto raccolto da “Sportcampania.it”: «Iniziare questo nuovo percorso senza conoscere la categoria diventa complesso perché dobbiamo fare un lavoro molto grande e incisivo. Abbiamo scelto mister Aronica che è stato sin da subito entusiasta, che ha sposato il progetto ed è un professionista che per questa categoria non c’entra niente. Stiamo puntando a fare qualcosa di veramente grande, abbiamo sistemato i tasselli nella maniera migliore possibile. Se il campionato fosse proseguito non ci sarebbe stata storia, con buona pace del Palermo. Aspettiamo la Lega e soprattutto il Comune dopo il sopralluogo di qualche giorno fa e ce ne sarà un altro sabato. Se non sarà Lega Pro vuol dire che faremo un campionato di Serie D da vincere».