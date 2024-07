L’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato si microfoni di Alessio Alaimo per TNW parlando anche del campionato di serie B.

Ecco un estratto:

«Serie B: come sarà?

“La Cremonese parte coi favori del pronostico. Cellino a Brescia avrà tanta voglia di tornare in Serie A e non dimentichiamoci le squadre che sono retrocesse. C’è anche il Palermo: per la città e i tifosi meriterebbe sempre la Serie A».