Marocco-Spagna: scontro di gioco con un calciatore, arbitro viene sostituito

Durante la semifinale di calcio delle Olimpiadi tra Marocco e Spagna, l’arbitro uzbeko Tantashev è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. Al minuto 12 del primo tempo, Tantashev ha avuto uno scontro accidentale con il giocatore della Roja, Marc Pubill.

L’incidente ha richiesto l’interruzione della partita per cinque minuti, durante i quali Tantashev ha cercato di riprendersi. Tuttavia, a causa dell’infortunio, non è stato in grado di continuare ad arbitrare la partita. Di conseguenza, il quarto uomo, Glenn Nyberg, è subentrato per portare a termine il match.