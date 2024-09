Marino: «Il Palermo si sta riprendendo. E spero che presto riparta la Sampdoria»

L’ex allenatore del Palermo Pasquale Marino ha parlato ai microfoni di Alessio Alaimo per TMW su vari temi.

Ecco le sue parole:

«Udinese in testa? Sono felice perché l’anno scorso per l’Udinese è stato un campionato difficile. So che c’è entusiasmo. Ho provato questa sensazione nel 2008, eravamo in vetta insieme al Napoli. Sono belle sensazioni»

Runjajic è una piacevole sorpresa. «Conoscendo la Famiglia Pozzo se hanno fatto questa scelta le referenze erano ottime. E poi deve ancora recuperare Sanchez: questa squadra puo solo migliorare»

Cosa le piace di questa Udinese? «La concretezza e l’idea di gioco. L’allenatore incide molto».

Champions League: oggi tocca al Bologna.

«Il Bologna ha una storia importante. Tutto ciò è che stato fatto è frutto di un lavoro importante. Il valore aggiunto è Sartori. Oggi se la giocherà. Vorranno portarla dalla loro parte per riscattare l’avvio in campionato non esaltante. L’entusiasmo della Champions può essere importante. Vincere aiuta a vincere».

Serie B: il Pisa di Pippo Inzaghi vola.

«Sta andando bene. Però è presto per fare valutazioni. C’è anche lo Spezia che ha fatto un buon avvio. E poi c’è il Brescia. Il Palermo si sta riprendendo. E spero che presto riparta la Sampdoria».