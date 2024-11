Mantova, Piccoli: «Obiettivo salvezza. Serie B è un punto di partenza»

Filippo Piccoli, presidente del Mantonva, nel corso di un incontro tenutosi con la stampa locale ha parlato dell’obiettivo del club. Il presidente ha anche toccato diverse tematiche riguardanti il buon inizio di campionato e le buone prestazioni raccolte:

«Se mi avessero detto all’inizio che a questo punto ci saremmo ritrovati in questa posizione di classifica e con 16 punti, avrei firmato subito! Sono più che soddisfatto!” Ma perdere non piace a nessuno: “Il triplice fischio con la Cremonese è stata una liberazione per tutti! Volevamo fortemente la vittoria, sia perchè era un derby ed era importante per la piazza, ma anche e soprattutto perchè venivamo da buonissime prestazioni contro le favorite, dove avevamo ottenuto solo applausi, ed un punto, uscendo sconfitti immeritatamente. Poi mi sono commosso, ho visto la gioia negli occhi di chi era allo stadio. È stato emozionante! Obiettivo salvezza? Non potrebbe essere altrimenti. Faremo di tutto e di più per mantenere la categoria. Abbiamo le idee chiare sul nostro percorso di crescita, ma non mi va di promettere cose che so già che non potremmo raggiungere. Io, il direttore Botturi e mister Possanzini lavoriamo affinchè il Mantova a maggio sia salvo. Poi si vedrà… Avevamo in agenda di salire in cadetteria in tre anni, lo abbiamo fatto solo in uno, investendo anche in strutture e calciatori di proprietà: ma ripeto, la salvezza prima di tutto. Non voglio pensare di fare passi indietro e quindi, a lungo termine, la serie B è un punto di partenza…».