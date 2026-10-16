Inzaghi presenta Mantova-Palermo: «Voglio conferme dopo Empoli, ci andiamo a giocare la partita come sempre»

I rosanero attesi domani al Martelli per una sfida d’alta classifica contro il Mantova. Il tecnico: «Siamo in un grande momento, voglio migliorare quanto fatto a Empoli». Pierozzi non è al meglio: «Inutile rischiarlo, voglio averlo al 100%».

Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara alla trasferta di domani sul campo del Mantova, in una sfida d’alta classifica che rappresenta un importante banco di prova per i rosanero. Al Martelli andrà in scena un confronto delicato contro una delle squadre protagoniste di questo avvio di stagione, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e alle prestazioni delle ultime settimane.





Alla vigilia della gara, l’allenatore rosanero è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta, facendo il punto sul momento della squadra, sulle insidie della partita e sulle possibili scelte di formazione. Inzaghi ha sottolineato la necessità di ripartire dalla prestazione offerta contro l’Empoli, senza però sottovalutare un avversario ben organizzato e guidato da un tecnico che sta ottenendo risultati importanti.

Inzaghi: «Empoli deve essere una base di partenza»

Il tecnico rosanero non intende modificare l’approccio alla gara in funzione dell’avversario. Rispetto per il Mantova, dunque, ma anche la consapevolezza dei mezzi a disposizione del Palermo e della crescita mostrata dalla squadra.

«Per me è la solita partita. Grande rispetto per il Mantova, sono rodati e hanno un allenatore che sta facendo bene. Siamo in un grande momento ed Empoli deve essere una base di partenza. Sappiamo giocare a calcio e sappiamo essere forti in difesa».

L’obiettivo è confermare quanto di buono visto nell’ultima uscita, cercando allo stesso tempo di compiere un ulteriore passo avanti. Inzaghi vuole una squadra capace di affrontare la trasferta con personalità, senza rinunciare alla propria identità.

«Voglio confermare quello che abbiamo fatto a Empoli e migliorare. Ce la andiamo a giocare come sempre», ha aggiunto l’allenatore, ribadendo la fiducia nel gruppo e nella strada intrapresa.

«Ogni partita è una storia a sé»

La sfida contro il Mantova richiederà una prestazione di alto livello. Inzaghi sa che ogni incontro presenta difficoltà differenti e che il Palermo dovrà essere pronto a correggere gli aspetti meno convincenti emersi nelle precedenti gare, compreso l’impegno di Coppa Italia.

«Ogni partita è una storia a sé. In Coppa Italia abbiamo fatto buone cose e cercheremo di aggiustare quello che abbiamo fatto male».

Il messaggio rivolto alla squadra è chiaro: per ottenere un risultato positivo al Martelli servirà il miglior Palermo, sotto il profilo tecnico, tattico e mentale. Una mentalità che, secondo il tecnico, il gruppo ha già dimostrato di aver assimilato.

«Ci vuole il miglior Palermo e la squadra è abituata a pensarla così», ha dichiarato Inzaghi, evidenziando l’importanza di mantenere alta la concentrazione in una partita che può dire molto sulle ambizioni dei rosanero.

Pierozzi non è al meglio: Inzaghi non vuole correre rischi

Tra i temi affrontati in conferenza stampa anche le condizioni di Pierozzi, alle prese con un problema alla spalla. La situazione del giocatore sarà valutata con attenzione, ma le parole dell’allenatore lasciano intendere la volontà di non forzare i tempi del recupero.

«Pierozzi ha preso una botta alla spalla e, al momento, è inutile rischiarlo perché non è al 100%. Lui è troppo importante per noi e voglio averlo al 100%».

Una posizione prudente, dettata dalla volontà di tutelare il calciatore e di poter contare su di lui nelle migliori condizioni possibili. Inzaghi preferisce quindi evitare rischi inutili, soprattutto in una fase della stagione in cui la gestione delle energie e degli infortuni può fare la differenza.

Al Martelli per dare continuità

Il Palermo arriva alla trasferta di Mantova con la consapevolezza di attraversare un buon momento e con la volontà di confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite. La prestazione di Empoli rappresenta il riferimento da cui ripartire, ma serviranno attenzione e determinazione per affrontare una squadra solida e ben organizzata.

Inzaghi ha tracciato la strada: rispetto per gli avversari, fiducia nei propri mezzi e la convinzione di poter giocare la partita senza snaturare le caratteristiche della squadra. Domani, al Martelli, i rosanero saranno chiamati a trasformare queste indicazioni in una prestazione concreta, con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso e confermarsi tra le protagoniste della stagione.