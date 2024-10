Mantova-Palermo: i convocati di Possanzini

Attraverso i propri canali ufficiali, il Mantova ha annunciato la lista convocati per la sfida casalinga contro il Palermo di domani sera, mercoledì 30 ottobre, in programma alle ore 20:30 e valevole per l’undicesima giornata di Serie B:

PORTIERI:

1. Festa Marco

12. Sonzogni Luca

16. Botti Federico

DIFENSORI:

4. Solini Matteo

5. Redolfi Alex

6. Bani Cristiano

13. Brignani Fabrizio

23. Erik Panizzi

27. Maggioni Tommaso

29. Cella Stefano

87. De Maio Sebastien

CENTROCAMPISTI:

8. Burrai Salvatore

10. Wieser David

20. Fedel Giacomo

21. Trimboli Simone

24. Artioli Federico

28. Muroni Mattia

70. Aramu Mattia

ATTACCANTI:

7. Mensah Davis

9. Debenedetti Alessandro

11. Fiori Antonio

14. Galuppini Francesco

18. Ruocco Francesco

19. Mancuso Leonardo

30. Bragantini Davide

INDISPONIBILI: Radaelli Nicolò