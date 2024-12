Mandelli presenta Reggiana-Modena: «Cercheremo di fare la nostra prestazione»

Alla vigilia della sfida tra Reggiana e Modena, è intervenuto il tecnico dei canarini Paolo Mandelli. L’allenatore ha parlato dei possibili indisponibili ma anche di quella che sarà la sfida:

«Il fatto che il gol e la vittoria a Reggio manchino da molti anni credo che sia un fattore per entrambe le squadre. Noi possiamo essere la squadra che non riesce ad invertire questo trend, ma anche quella che può scrivere una storia diversa. Ma anche loro possono essere la squadra che è riuscita a mantenere questo primato o quella che ha subito gol o perso dopo tanti anni. Domani serve coraggio, ma questo non è dettato dalle scelte in attacco. Dobbiamo essere accorti, difenderci bene, ma allo stesso tempo quando siamo in possesso di palla dobbiamo creare situazioni che siamo in grado di fare. Abbiamo affrontato la settimana in maniera serena, consapevoli che quando indossiamo la maglia del Modena cercheremo sempre di vincere conto qualsiasi avversario. A volte ci si riesce e altre no. Cercheremo di fare la nostra prestazione e magari gioire alla fine insieme alla società, ai tifosi e alla città. La Reggiana ha trovato la quadra. E’ una squadra difficile da affrontare, che corre ed è organizzata. I meriti vanno all’allenatore che ha trovato la fisionomia giusta alla squadra. Loro sono in salute, ma anche noi lo siamo. L’unica differenza è che loro arrivano da una vittoria e noi da un pareggio. Speriamo di vedere una bella partita e di spuntarla».