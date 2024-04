“Evan si sente meglio ed è di buon umore. Rimarrà in ospedale per ulteriori osservazioni”. Questo quanto scritto dalla Roma su Instagram in merito alle condizioni di salute di Evan Ndicka uscito in barella dal campo nel corso di Udinese-Roma per un malore.

Di seguito il post pubblicato dal club giallorosso:

