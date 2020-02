Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al termine della sconfitta contro il Monopoli, Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, si è espresso così in merito al momento che sta attualmente attraversando il club etneo: «Questa partita ha fotografato lo specchio della situazione. Posso dire che nel primo tempo abbiamo creato qualche situazione interessante, ma si capiva che oggi giocavamo una gara impossibile da portare a casa. Io cerco sempre di vedere le cose in positivo, ma oggi non era semplice fare risultato. Oggi viviamo questa situazione, da quando sono arrivato ho chiesto tante volte aiuto. Oggi dobbiamo essere realisti e guardarci dietro alle spalle. Dobbiamo essere realisti, oggi ci svegliamo dal sogno. Dobbiamo prendere di petto la realtà. In questo clima non è semplice, ma andiamo avanti. Io vado a fondo per ultimo. Quando la nave è quasi sott’acqua forse cerco di salvarmi anche io. Sarebbe stato troppo facile dimettersi. Vado affondo col Catania fino alla fine». In basso il video con l’intervista completa.