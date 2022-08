L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista a Moreno Longo il quale parla anche del Palermo.

Moreno Longo, pur reduce dall’esperienza di Alessandria, conosce bene le dinamiche al vertice. «Il Parma mi ha fatto una grande impressione anche se non ha vinto – è l’analisi dell’ex tecnico di Frosinone e Torino -, mentre la partenza sprint della Reggina un po’ me l’aspettavo, Inzaghi ha portato energie positive e il mercato è da playoff». Lo spettacolo del Tardini, su tutti, ha rubato l’occhio: «Il 4-2-3-1 di Pecchia dà l’idea di un calcio di lettura e non di posizione: i giocatori si muovono a seconda degli spazi che si liberano, è un calcio per giocatori pensanti».

Focus sull’anticipo di domani e sulle trattative ancora nel vivo: «Del Palermo aspetto di conoscere il volto definitivo, mentre il Bari mi ha colpito per la sua capacità di saper soffrire e ribattere colpo su colpo. Cagliari e Pisa in avvio sono state condizionate dalle dinamiche aperte di mercato, le ritengo squadre in costruzione e per loro questi giorni saranno determinanti».