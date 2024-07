Livigno e Palermo Fc: il ritiro si chiude con ottime sensazioni. Il comunicato

Attraverso un comunicato stampa il Comune di Livigno pubblica un resoconto di quello che è stato il ritiro del Palermo e le sensazioni dei protagonisti.

Si chiude con un bilancio estremamente positivo il ritiro del Palermo FC in quel di Livigno, dopo due settimane piene di allenamenti, di amichevoli e di lavoro ad alta intensità agli ordini di mister Alessio Dionisi. Giorni fondamentali, per la squadra rosanero, per creare la giusta chimica in vista di un campionato di Serie B che si annuncia lungo ed estremamente combattuto: una competizione alla quale il Palermo guarda con grandi ambizioni.

Una voglia di futuro che riflette al meglio anche la vision della località, da sempre attenta alla promozione dello sport in ogni sua forma e alla costruzione di un’offerta d’eccellenza per gli atleti d’élite, che sono soliti scegliere Livigno per preparare i principali appuntamenti internazionali, non ultime, ad esempio, le Olimpiadi di Parigi 2024, al via venerdì 26 luglio.

“È proprio questo il nostro obiettivo” ha commentato Luca Moretti, Presidente di Livigno Next “guardare sempre avanti, per restituire agli atleti un’offerta all’avanguardia, capace di rinnovarsi e di progredire ogni anno, trasformando l’altitude training in un’esperienza a 360 gradi. Significa strutture funzionali e innovative, come l’Aquagranda, il nostro Centro di Preparazione Olimpica, ma significa anche cura del dettaglio e totale disponibilità nel personalizzare la permanenza, partendo dalle esigenze del singolo atleta o, come in questo caso, del team. In questo senso aver ospitato una squadra dell’importanza e riconoscibilità del Palermo FC è un motivo di orgoglio per Livigno Next e per il paese. Un momento su cui costruire, per migliorarci ancora. E poi, a tutto il resto, ci hanno pensato la bellezza della Livigno d’estate, con la sua natura incontaminata, e il calore di una comunità che ama e capisce lo sport.”

Un’accoglienza calorosa e competente, quindi, che ha fatto da contorno alle sedute dei rosanero e alle amichevoli giocate a Livigno, contro una rappresentativa locale, l’LND Sondrio, e contro gli svizzeri del Rapperswil: i primi passi di una stagione molto impegnativa, che vedrà il Palermo avere anche l’onore di “aprire” il campionato di Serie B, con l’attesa sfida di venerdì 16 agosto sul campo del Brescia, per un vero e proprio big match.

“L’accoglienza a Livigno è stata ottimale, ci siamo trovati bene. Ho da dire solo cose positive in merito al ritiro trascorso in Valtellina. Sono contento di essere venuto qua, la località si presta ai ritiri sportivi” queste le parole di un soddisfatto mister Dionisi, al termine dell’amichevole contro la Rappresentativa LND Sondrio: il riassunto perfetto per descrivere la reciproca soddisfazione di squadra e località. Ora la preparazione dei rosanero si sposta a Manchester, dove proseguirà l’avvicinamento ai primi appuntamenti ufficiali.