Dall’Inghilterra: “Accordo CFG-Sony. In arrivo nuovi documentari su club o giocatori del City Group”

Come riportato dal noto sito inglese manchestereveningnews.co.uk, il City Football Group ha trovato un accordo con la Sony Pictures Television per creare una “nuova generazione” di programmi/documentari basati sul calcio, adatti a tutte le età. Le storie possono riguardare direttamente i club e i giocatori del CFG o avere semplicemente il calcio come tema principale.

Il City Group potrebbe dunque continuare la produzione in Tv dopo l’enorme successo del documentario che ha raccontato la vittoria del Triplete nella stagione 2022/2023.

CFG are now in partnership with Sony Pictures Television – new shows being developed already around football and CFG teams and players https://t.co/txuoa98Rdp

— Simon Bajkowski (@spbajko) July 23, 2024