LIVE SERIE B Palermo-Spezia 2-0: il Var revoca un rigore allo Spezia dopo una svista di Prontera

Allo stadio “Renzo Barbera” si sta giocando il secondo tempo di Palermo-Spezia, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie B. I rosanero sono meritatamente in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete di Baniya al 35′, il quale riesce a superare un eroico Gori, precedentemente provvidenziale in cinque occasioni pericolose. Gli uomini di Dionisi hanno disputato un ottimo primo tempo e, nella seconda frazione di gioco, dovranno continuare su questa scia per portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante per riportare un pò di sereno dopo gli ultimi risultati deludenti.

Di seguito la cronaca testuale di Ilovepalermocalcio.com:

SECONDO TEMPO

90′ Il quarto uomo assegna cinque minuti di recupero

87′ Ultimo cambio per Dionisi: Gomes preleva Ranocchia dal campo.

84′ Lo Spezia continua a cercare gli spazi giusti ma il Palermo difende e gestisce il doppio vantaggio. I rosanero intravedono il traguardo.

77′ Il Var corregge la svista di Prontera! Richiamato al Var, il direttore di gara si accorge del clamoroso liscio di Di Serio e non può che revocare il tiro dagli 11 metri agli uomini di D’Angelo.

76′ Calcio di rigore per lo Spezia! Di Serio tenta il tiro e liscia completamente la palla, che però termina sui piedi di Candelari e calcia in diagonale, sfiorando il palo. Tuttavia, Prontera assegna il tiro dal dischetto in quanto non si concretizza il vantaggio: punito un presunto fallo di Ranocchia sull’errore dell’attaccante ligure.

72′ Anche Dionisi attinge dalla panchina: fuori Roberto Insigne, dentro Di Mariano

71′ Ultime due mosse per D’Angelo: Candelari e Di Serio prendono il posto di Nagy e dell’ex Soleri, il quale esce tra gli applausi del “Barbera”.

66′ Desplanches salva il doppio vantaggio! Reazione immediata dei bianconeri con Soleri, il quale calcia a botta sicura e trova l’ottima risposta del portiere rosanero.

64′ AUTOGOL DELLO SPEZIA!! Cross dalla bandierina di Ranocchia e una deviazione di Bertola non lascia scampo a Gori. 2 a 0 per il Palermo!

63′ Insigne guadagna una punizione vicino la bandierina. Sulla battuta di Ranocchia, Baniya colpisce di testa e Reca salva sulla linea.

61′ Entrambi gli allenatori effettuano due cambi: Mateju (tra i fischi) e Cassata lasciano il posto a Reca e Bandinelli; Vasic e Lund, invece, prendono il posto di Verre e Di Francesco

58′ Palermo in difficoltà e Spezia in crescita: tentativo di Soleri che stoppa e calcia al volo, ma la palla termina sul fondo.

55′ Altra chance per Pio Esposito: cross dalla destra di Wisniewski e il numero 9 bianconero, di testa, spedisce alto.

53′ Animi tesi tra l’ex Mateju e Di Francesco, con l’ex Palermo che commette un fallo ruvido. Prontera ammonisce entrambi.

50′ Brivido per il Palermo! Azione ben lavorata da parte dei giocatori di D’Angelo, la palla finisce sui piedi di Pio Esposito che calcia a botta sicura dal limite dell’area e sfiora la traversa

45′ Inizia la seconda frazione di gioco. Dionisi effettua il suo primo cambio: fuori Henry, dentro Le Douaron

PRIMO TEMPO

45’+3 Prontera fischia due volte: il primo tempo di Palermo-Spezia termina sul risultato di 1 a 0. Rosanero meritamente in vantaggio grazie alla rete di Baniya.

45’+2 Quinto cartellino giallo della partita. Ammonito Hristov per proteste dopo un fallo fischiato su Diakitè

45′ Il quarto uomo assegna tre minuti di recupero

41′ Terza ammonizione per il Palermo rimediata da Ranocchia dopo un intervento in ritardo su Salvatore Esposito

40′ Azione solitaria di Henry, il quale recupera palla sulla trequarti, la conduce fino al limite dell’area e lascia partire una conclusione che non inquadra lo specchio della porta

34′ PALERMO IN VANTAGGIO!!! Ennesimo corner per gli uomini di Dionisi, Ceccaroni spizza di testa e il numero 4 rosanero anticipa Gori sottoporta, siglando un meritatissimo 1 a 0

32′ Quinta parata per Gori! Il Palermo parte in contropiede e, dal limite dell’area, Verre calcia di prima e trova i soliti guanti del portiere ligure.

29′ Desplanches rischia la frittata. Tiro da fuori di Esposito che viene deviato, sulla traiettoria il portiere rosanero tenta di arrivare sul pallone ma Elia lo anticipa e manda sul fondo.

28′ Altro tentativo di Henry, il quale riceve palla da Insigne e calcia da fuori area per sorprendere Gori. Conclusione centrale.

26′ Problemi fisici per Vignali: Luca D’Angelo lo sostituisce inserendo Bertola

25′ Seconda ammonizione per i rosanero: punito Ceccaroni per aver interrotto la falcata di Cassata

20′ Brivido per il Palermo. Elia viene servito da un compagno e, da una buona posizione, calcia male e grazia Desplanches, trovando solo l’esterno della rete.

18′ Gori salva ancora lo Spezia! Sugli sviluppi del corner, Henry stacca di testa e trova l’ennesima parata strepitosa del numero 66 dello Spezia

17′ Che occasione per il Palermo! Contropiede eccezionale da parte degli uomini di Dionisi, con Verre che innesca Di Francesco e, indisturbato, impegna Gori. Sulla ribattuta Henry viene disturbato dal difensore avversario e guadagna solo un angolo.

16′ Arriva anche la prima ammonizione per i bianconeri: cartellino giallo a Cassata per un entrata in ritardo.

15′ Tenta di farsi vedere anche lo Spezia: cross dalla destra ed Elia, disturbato da Diakité, colpisce di testa e spedisce sul fondo.

12′ Il primo cartellino giallo della gara è proprio per Thomas Henry, il quale viene punito per una sbracciata su Hristov.

9′ Ci prova anche Thomas Henry che, su una respinta difensiva dello Spezia, stoppa la palla e calcia al volo, trovando l’esterno della rete da posizione defilata.

6′ Altro miracolo di Gori! Dagli sviluppi del corner, il pallone arriva a Ceccaroni che, da due passi, trova l’intervento provvidenziale dell’estremo difensore avversario.

5′ Gori straordinario su Verre! Azione offensiva un pò confusa dei rosanero, ma Diakitè riesce a servire l’ex Sampdoria che costringe il portiere avversario di mettere in angolo!

1′ Fischio d’inizio!

IL TABELLINO

FORMAZIONI

PALERMO (4-3-3): 22 Desplanches; 23 Diakité, 4 Baniya, 42 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (cap.), 10 Ranocchia, 26 Verre (dal 61′ Vasic); 11 Insigne (dal 72′ Di Marian), 20 Henry (dal 45′ Le Douraon), 11 Di Francesco (dal 61′ Lund).

A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda. Allenatore: Alessio Dionisi.

SPEZIA (3-5-2): 66 Gori; 2 Wisniewski, 55 Hristov (cap.), 37 Mateju (dal 61′ Reca); 7 Elia, 8 Nagy (dal 71′ Candelari), 5 S. Esposito, 29 Cassata (dal 61′ Bandinelli), 32 Vignali (dal 26′ Bertola); 27 Soleri (dal 71′ Di Serio), 9 P. Esposito.

A disposizione: 22 Crespi, 4 Ferrer, 6 Degli Innocenti, 11 Falcinelli, 13 Reca, 17 Colak, 20 Di Serio, 25 Bandinelli, 31 Aurelio, 36 Candelari, 65 Giorgeschi, 77 Bertola. Allenatore: Luca D’Angelo.

ARBITRO: Prontera (Bologna).

AA1: Rossi (Rovigo). AA2: Trinchieri (Milano). IV UFFICIALE: Diop (Treviglio).

VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI: 34′ Baniya, 64′ aut. Bertola.

NOTE: ammoniti 12′ Henry (Pal), 16′ Cassata (Spe), 25′ Ceccaroni (Pal), 41′ Ranocchia (Pal), 45’+2 Hristov (Spe), 53′ Mateju (Spe), 53′ Di Francesco (Pal).