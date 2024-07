LIVE Palermo-Rapp. LND Sondrio 4-0

Termina 4-0 il primo tempo dell’amichevole tra Palermo e Rappresentativa LND Sondrio. A sbloccare il match ci ha pensato Ranocchia al 15′. Al 23′ capitan Brunori ha messo a segno il raddoppio. Roberto Insigne, invece, ha finalizzato la sua personale doppietta al 29′ su rigore e al 30′ servito da Di Mariano.

Ecco il live testuale del match:

SECONDO TEMPO

46′ – Riprende il match. Dionisi si affida ad una nuova formazione schierata sempre col 4-3-3: Gomis; Diakité, Graves, Peda, Buttaro; Segre, Stulac, Saric; Di Mariano, Corona, Di Francesco.

PRIMO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo

40′ – Di Mariano prova ad entrare nel tabellino dei marcatori ma senza riuscirci: il numero 7 riceve in area, conclude in porta ma il portiere avversario non si lascia sorprendere.

35′ – Insigne batte un calcio d’angolo: la mette in mezzo e trova Lucioni che di testa la sfiora ma l’arbitro ferma il gioco.

30′ – Goool Palermo! È ancora Insigne a timbrare il cartellino dei marcatori. Pochi istanti dopo il rigore segnato, il numero 11 viene servito in area da Di Mariano, stoppa e di sinistro insacca in rete.

29′ – Goool Palermo! A segno Roberto Insigne che su rigore non sbaglia e va a segno.

23‘ – Goool Palermo! Il raddoppio arriva dai piedi di Brunori. Il capitano rosanero da lontano sferra un tiro di destro che arriva all’obiettivo.

15′ – Gooool Palermo! Ranocchia viene servito da Di Mariano, calcia di sinistro e non sbaglia. Il numero 10 porta avanti i rosanero e mette a segno la prima rete stagioanale.

10‘ – Tante le occasioni per gli uomini di Dionisi, ma poco precisi fino a questo momento.

8′ – Insigne dalla distanza sferra un tiro a giro ma finisce sul fondo.

5′ – Palermo all’attacco con Brunori, il capitano tenta due conclusione, ma in entrambi i casi il portiere avversario si oppone.

4′ – Ranocchia tenta un filtraggio che potrebbe avvantaggiare Vasic verso la porta, ma la palla si perde.

1′ – Calcio d’inizio al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda l

La formazione dei rosanero

GOMIS; GOMES, LUCIONI, BUTTARO, PEDA, RANOCCHIA, VASIC, DIAKITÉ, DI MARIANO, INSIGNE, BRUNORI.

A disposizione: NESPOLA, JENSEN, DI FRANCESCO, DAMIANI, SARIC, STULAC, SEGRE, BROH, CORONA, FELLA, SARIC.

MARCATORI: Ranocchia al 14′; Brunori al 23′; Insigne al 29′ e 30′