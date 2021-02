Davide Lanzafame, ex attaccante del Palermo, potrebbe tornare in Italia.

Secondo quanto riportato da “Trivenetogoal.it” il Vicenza avrebbe manifestato nuovamente il proprio interesse.





I contatti erano già stati avviati in estate. La trattativa non è semplice, ma chissà che non possa decollare nelle ultime ore di mercato.