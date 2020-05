L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del pallone, tutti i campionati principali sono fermi, le serie minori molto probabilmente non ripartiranno. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, domani ci sarà un assemblea per stabilire il futuro della Lega Pro, la sensazione è che tramite essa verrà chiuso il campionato. Si cercherà la soluzione di minor impatto sui club e di maggiore sostenibilità giuridica per quanto riguarda l’assegnazione dei verdetti, quindi promozioni e retrocessioni.