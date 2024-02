Lecco: si pensa a Dionigi per la panchina. Sullo sfondo Cannavaro

Crisi in casa Lecco, la sconfitta di Bari ha sancito il silenzio stampa e probabilmente la fine del rapporto con Bonazzoli e Melgrati.

Com si legge sul sito ufficiale di Alfredo Pedullà è già stato contattato Davide Dionigi che ha dato la sua disponibilità: già lo scorso autunno era stato in tribuna, già quello un indizio significativi, per assistere a qualche partita del Lecco e potrebbe essere la sua occasione per rientrare dopo un periodo difficile.

Sullo sfondo c’è Fabio Cannavaro, per ora solo un’idea, mentre Bisoli ha costi elevati e resta sempre sotto contratto con il Sudtirol dove potrebbe essere nuovamente coinvolto se i risultati non migliorassero.