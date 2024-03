Lecco perde ad Ascoli, Aglietti: «Viviamo una situazione particolare»

Oggi pomeriggio il Lecco ha perso 4 a 1 sul campo dell’Ascoli. Il tecnico bluceleste, Alfredo Aglietti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, raccolte da PicenoTime.it:

«Risultato troppo pesante per quello che si è visto in campo. Avevamo tenuto bene, la tripla parata di Viviano testimonia che c’eravamo. Abbiamo fatto la nostra gara. L’1-1 incassato subito ci ha creato dei problemi. Riuscire a portare il vantaggio negli spogliatoi avrebbe creato un po’ di nervosismo anche a loro, magari con il pubblico che avrebbe contestato. Il rigore dell’1-1 credo sia stato molto dubbio.

Inglese veniva da un periodo negativo e aveva bisogno di ritrovare condizione. Novakovich invece era stanco dopo aver tirato molto la carretta. Ho messo Buso nella ripresa per dare vivacità dato che loro giocavano in tre dietro. Dopo il 3-1 non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra perché ci siamo disuniti, abbiamo incassato il quarto gol e abbiamo rischiato anche qualcosa di più. Viviamo una situazione particolare dove, se non limiamo i dettagli, resta difficile vincere una partita. Dobbiamo chiudere in maniera dignitosa la stagione».