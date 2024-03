Tre punti importanti quanto sudati. Allo stadio Rigamonti-Ceppi il Palermo ritorna alla vittoria grazie al gol di Nedelcearu nel primo tempo su calcio d’angolo. Gli uomini di Corini concretizzano la palla inattiva per sbloccare una gara sofferta in cui il Lecco, soprattutto nella prima frazione di gioco, mette in pericolo i rosanero. Successo sporco ma efficace da cui ripartire in questo finale di stagione.

Continue Reading