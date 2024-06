Lecce, tragedia sfiorata nella notte: incendio in hotel, Gotti salva la vita a Corvino

Un evento tanto drammatico quanto fortuito ha segnato la notte a Vittorio Veneto, dove un fulmine ha provocato un incendio in un hotel che ospitava Luca Gotti e Pantaleo Corvino. I due, impegnati in trattative per il rinnovo del contratto di Gotti, dopo una stagione conclusa con la salvezza raggiunta in anticipo, sono stati sorpresi dall’emergenza nel cuore della notte.

L’intervento tempestivo di Gotti, che ha prontamente reagito all’incidente svegliando Corvino, ha evitato conseguenze peggiori. Questa situazione ha messo in luce non solo la pericolosità degli eventi naturali imprevedibili come i fulmini ma anche l’importanza della prontezza di riflessi in situazioni di emergenza.

L’incendio, fortunatamente contenuto, non ha portato a danni gravi né a feriti, grazie all’intervento rapido delle squadre di emergenza, ma ha sicuramente scosso la comunità e i presenti nell’hotel. Questo incidente sottolinea ulteriormente l’importanza delle misure di sicurezza adeguate nelle strutture alberghiere, specialmente in aree soggette a fenomeni meteorologici intensi.