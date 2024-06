Incontro urgente con Davide Nicola: mister, che dobbiamo fare? La panchina è lì che lo aspetta

Davide Nicola chiamato con urgenza in sede. Per il tecnico proposta la panchina: deve solo mettere la firma sul contratto

L’uomo delle salvezze impossibili. Davide Nicola rimane l’esperto delle operazioni senza speranza, o quasi, almeno fino a quando non arriva lui. Siamo abituati ormai, dalla quella epica scommessa nel 2017 – quando aveva preso un Crotone con 9 punti in 19 partite – e lo aveva portato a una miracolosa salvezza grazie ai 25 punti del girone di ritorno, a vederlo festeggiare all’ultima giornata.

La sua salvezza di quest’anno, ottenuta con l’Empoli, è stata da copione. Gol al 90′, ultima giornata, folla impazzita e miracolo piazzato ancora una volta. E’ stata la quarta scoppiettante salvezza di Nicola negli ultimi 7 anni, e dopo questo traguardo il tecnico è atteso dalla società toscana per discutere del suo futuro.

Nicola, una vera e propria garanzia a campionato in corso, adesso è atteso dal club per discutere del rinnovo di contratto, e sarebbe pronto a sedere sulla panchina dei toscani per provare a condurre la squadra dalla prima giornata. Ecco l’offerta dell’Empoli.

Nicola può rimanere in Toscana

Secondo la clausola del suo contratto firmato con l’Empoli, ci sarebbe un rinnovo automatico in caso di salvezza raggiunta. Accordo di fatto scattato, ma pare che la società abbia voluto ugualmente incontrare l’allenatore per parlare dei progetti futuri.

Nicola in questo senso chiederebbe garanzie per il futuro, mentre l’Empoli vorrebbe discutere del rinnovo anche dal punto di vista economico. La sensazione è che Nicola sia intenzionato a rimanere in Toscana, ma in caso di mancata fumata bianca per lui ci sarebbero diversi estimatori pronti ad abbracciarlo: uno su tutti il Cagliari, che ha salutato Ranieri a fine campionato.

Il Cagliari ci prova

Il Cagliari attende l’incontro tra Nicola e l’Empoli e attende alla finestra. I sardi, che hanno salutato Ranieri, sono ancora alla ricerca di un sostituto dell’allenatore che ha detto addio al calcio e alle squadre di club.

Sono 6 le vittorie, 5 i pareggi e 7 le sconfitte che hanno permesso a Nicola di salvarsi ad Empoli. Un bottino da 23 punti che è valso la salvezza e adesso il Cagliari vorrebbe affidare la panchina per il dopo Ranieri proprio a Nicola. Qualora l’allenatore dovesse dire sì all’Empoli però, il Cagliari starebbe sondando già un altro profilo, ossia Calzona. L’ex Napoli allenatore adesso della nazionale Slovacca, potrebbe essere interessato a un’altra esperienza in Serie A.