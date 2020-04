L’emergenza Coronavirus sta avendo pesantissime conseguenze dal punto di vista economico, molte aziende non riapriranno dopo la pandemia. Secondo quanto riporta “Varesenews.it”, un agenzia di viaggio”Easy ticket” di Varese non riaprirà perchè non riuscirà a sostenere le spese. Purtroppo la situazione è tragica e il settore del turismo è uno di quelli più colpiti.