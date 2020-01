Come evidenziato da “Calciomercato.com”, i tifosi laziali si sono resi ancora una volta protagonisti di cori contro Zaniolo. Il giovane giallorosso, nel match contro la Juventus si è rotto il crociato, per tale motivo i tifosi laziali, in festa visto il risultato della loro squadra questo pomeriggio contro la Sampdoria, hanno deciso di cantare un coro contro il numero giallorosso. “Salta con noi”, le parole dei laziali contro Zaniolo. Coro evidentemente con tono altamente ironico. Il giallorosso, attraverso una storia Instagram, ha risposto “Inferiori, sempre forza Roma”.