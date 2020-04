«Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora. Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il Dpcm in preparazione da parte del Governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del primo maggio». Queste le importanti dichiarazioni di Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ai microfoni di ‘Radio Radio’. Il numero uno dello sport italiano durante l’intervista ha anticipato che il divieto degli allenamenti verrà prorogato.