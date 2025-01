LANDO NORRIS IN GUAI SERISSIMI: incidente stradale e Ferrari distrutta | La situazione è preoccupante

Dramma per il pilota della McLaren, che ha distrutto la Ferrari in un incidente facendo scatenare il panico più totale.

Se c’è qualcuno che ad un certo punto della passata stagione ha seriamente pensato di poter rubare il titolo a Max Verstappen, questo è Lando Norris. Il pilota britannico infatti, soprattutto nella parte finale del campionato, è stato molto competitivo, insidiando il rivale austriaco.

La vittoria del mondiale però è stata appunto solo un sogno per lui, che quanto meno è riuscito a regalare una gioia alla sua scuderia. Proprio la McLaren infatti si è laureata campione del mondo costruttori. Detto ciò è chiaro che in questo 2025 il 25enne nato a Bristol proverà nuovamente a competere per ottenere questo successo. I pronostici vedono proprio lui in prima linea con Verstappen come favoriti, seguiti dalle Ferrari di Hamilton e Leclerc.

In attesa di vedere all’opera le macchine in questo nuovo campionato, che inizierà a marzo prossimo, il pilota di Papaya però è finito in un guaio terribile. Un incidente stradale infatti lo ha visto coinvolto e ha fatto andare totalmente distrutta la sua Ferrari. La situazione dunque adesso è a dir poco preoccupante.

Brutte notizie per Lando Norris

Nel corso degli ultimi giorni sta circolando con grande insistenza in rete un video di una Ferrari F40 che rimane coinvolta in un incredibile incidente stradale. Nello specifico la vettura fa un testacoda, andando a sbattere, seppur a velocità ridotta, contro il muro presente ai margini della strada.

Nulla di eclatante potremmo dire guardando il video, se non fosse che la macchina in questione appartiene appunto proprio a Lando Norris. Dalla targa infatti si è risaliti alla sua proprietà, e la notizia ben presto ha fatto il giro del web.

Un danno enorme

Sebbene la Ferrari F40 appartenga proprio al pilota britannico, alla guida durante l’incidente non c’era lui. L’identità del guidatore in realtà non è ancora stata rivelata, ma di sicuro non si tratta di Norris, visto che questo si trovava da tutt’altra parte quando è accaduto il fatto.

L’unica cosa certa dunque al momento sono i gravi danni che sono stati inflitti alla Super Car, che ha visto danni importanti alla parte superiore che, seppur sono riparabili, costeranno un bel po’.