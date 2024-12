Lampo a parametro zero: Antonio Candreva sale sul primo aereo e firma | È il colpo perfetto per andare in Serie A

Antonio Candreva pronto a firmare il contratto con il nuovo club: è lui il colpo perfetto per il ritorno in Serie A

Il calciomercato invernale di gennaio aprirà tra pochissime settimane. Quello degli svincolati, invece, non ha mai conosciuto la parola “sosta”. Tantissime le occasioni per i club che possono puntare su calciatori che possono ancora dire la loro.

Tra questi spunta anche il nome di Antonio Candreva. Il centrocampista, di appendere le scarpette al chiodo, non ne vuole assolutamente sapere. Dopo l’esperienza, in quel di Salerno, il classe ’87 è alla ricerca di una nuova sfida da vivere.

In questi mesi ha sperato di essere contattato da club che militano in Serie A, ma di chiamate ed offerte concrete nemmeno l’ombra. Anche se non tutte le speranze sono state annichilite.

L’ultima potrebbe arrivare proprio dalla cadetteria dove il club è orientato verso il suo acquisto. Per il ritorno nella massima serie, appunto, si pensa proprio all’arrivo suo, un calciatore di esperienza e che può ancora dire la sua su quella fascia.

Candreva, per il ritorno in Serie A il club pensa solo a lui: le ultime

Se non si tratta di un romantico ritorno allora poco ci manca. Nella stagione 2011/12 è stato uno dei protagonisti con la maglia del Cesena in Serie A. Le sue prestazioni, infatti, convinsero la Lazio a puntare su di lui chiudendo l’affare con l’Udinese (all’epoca dei fatti i friulani detenevano il suo cartellino). A distanza di quasi 13 anni dall’ultima volta Antonio Candreva è pronto a ritornare in Emilia-Romagna per vestire la casacca dei bianconeri.

Il Cesena, infatti, è nelle zone alte della classifica e spera di ritornare in Serie A dopo nove anni dall’ultima volta. La squadra, allenata da Mignani, si trova al quinto posto. In piena zona playoff, ma distante ben 12 punti dalla promozione diretta. In occasione del Natale il club vuole farsi un regalo: convincere Candreva a ritornare a vestire quella maglia che lo ha consacrato in Serie A. Una operazione tutt’altro che impossibile.

Candreva, ora non ci sono più dubbi: pronto a rimettersi gli scarpini

Come riportato in precedenza il calciatore, di appendere le scarpette al chiodo, non ne vuole assolutamente sapere. Anche all’età di 37 anni vuole continuare a dire la sua. Anche in Serie B dove ci ha giocato per anni prima dell’approdo nel massimo torneo italiano.

Il Cesena vuole chiudere, quanto prima, per il suo acquisto. Intanto il calciatore continua ad allenarsi con il suo preparatore atletico di fiducia. Con la speranza di potersi allenare in gruppo e con la sua nuova squadra fino al termine della stagione.