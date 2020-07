Il presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto è tornato in città, dopo la missione a Salerno, dove ha incontrato il suo nuovo socio Carmine Del Regno. Nell’occasione sono andati in scena alcuni colloqui finalizzati alla designazione del nuovo organigramma e del rinnovato staff tecnico. Stando a quanto riferito da “Messinasportiva.it” resta in piedi la candidatura di Pierluigi Di Santo come nuovo direttore generale. L’ex dirigente di Astrea, Viterbese e Cassino era a Rieti, proprio come Del Regno. Anche Bruno Caneo è in lizza per un ritorno a Messina, a quasi 25 anni di distanza dalla brevissima esperienza con l’As, nell’annata 1996-97, per la verità tutta da dimenticare: «Non sono un vero e proprio ex. Quella fu una scommessa fatta con i procuratori Beppe Accardi e Antonio Caliendo, che avrebbero voluto tenere in vita il club, ma trovammo una società allo sbaraglio. Dopo quattro partite preferii lasciare, anche perché la Federazione sequestrò l’ultimo incasso. Ho allenato la formazione “Primavera” gialloblù ma ho dovuto gestire gli under anche nelle esperienze con Civitanovese e Rieti. Nel Lazio c’erano anche Del Regno e Di Santo, che lì per la verità si occupava anche della costruzione dell’organico. Attendiamo le scelte della società, sarebbe prematuro aggiungere altro».