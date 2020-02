«Il Catania è in vendita, fatevi avanti. Io sto facendo l’impossibile per tenerlo in vita».Queste le parole di Antonino Pulvirenti, presidente del Catania, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla possibile cessione del club etneo. Il quotidiano inoltre si chiede fino a quando potrà resistere il patron della società rossoazzurra, anche perchè il Catania è da tempo in questa situazione.