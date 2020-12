L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Emanuele Pecorino, attaccante del Catania:



«Non mi sento titolare, Sarao è un giocatore esperto. Ha saltato molte gare per infortunio. Ora è tornato e ci sarà bisogno di tutti. A parte questo desiderio, è logico che il gol al Palermo mi emoziona. Ma quello di Avellino è stato importante per arrivare al successo. Gli irpini sono forti, li metto in fila quasi accanto a Ternana e Bari . L’abbiamo preparata bene, la gara. Grazie al tecnico e ai compagni».





«Bisceglie? Un avversario di categoria, dobbiamo affrontarlo con la giusta mentalità. Magari qualcuno l’ha già disegnata come una sfida facile. Non lo è per nulla e noi in squadra lo sappiamo bene».