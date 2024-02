L’edizione online de “La Provincia Cremona” si sofferma sulla vendita dei biglietti per Cremonese-Palermo.

Come previsto c’era grande folla ai botteghini dello stadio Zini per acquistare i ticket dei Distinti per la gara di sabato contro il Palermo. Lunghe code per tutto ieri pomeriggio e oggi si bissa dalle 16.30 alle 19.30. Tanti tifosi della Cremonese, ma anche diversi del Palermo essendo la vendita libera.