La Nuova Venezia: “Un derby da vincere. Il club lagunare chiede a Pohja il regalo d’addio”

Come riportato da La Nuova Venezia, Joel Pohjanpalo è al centro dell’attenzione, non solo per il suo ruolo in campo ma anche per il trasferimento imminente al Palermo, ormai definito con un contratto di quattro anni e mezzo. Nonostante i malumori dei tifosi arancioneroverdi, il finlandese dovrebbe essere in campo contro il Verona, anche se resta da capire quanto riuscirà a incidere sapendo che la sua avventura al Venezia è agli sgoccioli.

La sfida tra Venezia e Hellas Verona, cruciale per la corsa salvezza, si prepara a essere un derby veneto carico di tensione, come riportato nelle ultime analisi. A dividere le due squadre, dopo 21 giornate di campionato, ci sono appena 4 punti, e per i lagunari questa rappresenta una delle ultime occasioni per raccogliere punti prima di affrontare un calendario particolarmente complicato.

La questione Pohjanpalo

Come sottolineato, il nome di Joel Pohjanpalo è al centro dell’attenzione, non solo per la sua importanza tattica ma anche per le dinamiche di mercato. La sua cessione al Palermo, ormai praticamente definita con un contratto di quattro anni e mezzo, ha generato malumori tra i tifosi del Venezia. Nonostante ciò, il finlandese sarà probabilmente in campo contro il Verona, anche se sarà interessante vedere quanto riuscirà a incidere sapendo che il suo trasferimento è imminente.

Infortuni e coperta corta

La situazione in casa Venezia è resa ancor più complicata da una lunga lista di indisponibili. Non ci sarà Giorgio Altare, appena trasferito alla Sampdoria, e diverse assenze pesano sulla mediana e sulla difesa. Cheikh Condé non è ancora al massimo della condizione, mentre Duncan e Sverko restano ai box. Inoltre, Candela, ormai fuori dai piani tecnici, è destinato al Palermo o al Sassuolo e non è previsto tra i convocati per i match casalinghi.

Il tecnico Eusebio Di Francesco, quindi, dovrà fare i conti con scelte limitate, puntando ancora una volta sul consueto 3-5-2. La difesa sarà formata da Idzes, Haps adattato come braccetto di sinistra, e il nuovo arrivo Fali Candé. Sugli esterni agiranno Zampano e Zerbin, mentre in mediana si vedranno Nicolussi Caviglia, Busio, e uno tra Ellertsson e Doumbia, unico reale ballottaggio. In attacco, il tandem sarà probabilmente composto da Pohjanpalo e Oristanio, anche se c’è la possibilità di vedere Yeboah al posto del finlandese per un assetto più leggero.