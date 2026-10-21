La Nazione: “Carrarese, stangata per Pagliuca: tre giornate di squalifica. Il club attacca il quarto ufficiale prima del Palermo”

La Carrarese si presenterà domenica al Renzo Barbera contro il Palermo senza Guido Pagliuca in panchina. Il tecnico giallazzurro è stato squalificato per tre giornate dopo l’espulsione rimediata all’89’ della sfida contro il Modena. Come riportato da La Nazione, il provvedimento del giudice sportivo è legato alle proteste dell’allenatore nei confronti della direzione arbitrale.

Secondo quanto si legge nel comunicato riportato da La Nazione, Pagliuca è stato punito per «aver contestato platealmente una decisione arbitrale». Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, il tecnico sarebbe entrato sul terreno di gioco assumendo un «atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara», rendendo necessario l’intervento dei dirigenti della Carrarese per accompagnarlo fuori dal campo. L’infrazione è stata segnalata dal quarto ufficiale.





L’emergenza in panchina sarà totale per la formazione toscana, perché contro il Palermo mancherà anche il viceallenatore Bruno Loureiro Batista, espulso al 24′ per aver contestato platealmente una decisione arbitrale dopo essere uscito dall’area tecnica. Anche in questo caso la segnalazione è arrivata dal quarto ufficiale.

Proprio sull’operato di Livio Marinelli è intervenuta duramente la società toscana. Come evidenzia La Nazione, la Carrarese ha diffuso un comunicato ufficiale per contestare la gestione dei rapporti tra il quarto ufficiale e la propria panchina.

«Le due espulsioni dei nostri allenatori, derivanti da segnalazioni del quarto ufficiale, hanno rappresentato soltanto l’epilogo di una gestione dei rapporti con la panchina della Carrarese che, fin dai primi minuti e per tutta la durata della partita, è stata caratterizzata da un atteggiamento del tutto incomprensibile e non giustificato con richiami continui, segnalazioni eccessive e reiterati avvisi di imminenti sanzioni a tutti i presenti, che ha impedito la pacifica conduzione tecnica della gara da parte della panchina della Carrarese».

Il club ha inoltre richiamato un precedente risalente alla scorsa stagione, in occasione della sfida contro il Frosinone, quando lo stesso ufficiale di gara aveva diretto l’incontro. La società sostiene che in quella circostanza si fossero verificati diversi episodi arbitrali corretti successivamente dal Var.

Particolarmente dura la ricostruzione dell’espulsione di Pagliuca: «Il parossismo della condotta sopra descritta si è verificato al minuto 88 quando nel concitato finale di partita il nostro allenatore si è reso colpevole di aver oltrepassato l’area tecnica, prassi non corretta ma comune a circa il 99% degli allenatori. A fronte di ciò, mentre il direttore di gara si apprestava ad ammonire (cartellino giallo in mano chiaramente visibile anche dalle riprese televisive), tutto lo stadio ha assistito all’ennesimo intervento del quarto ufficiale che ha preteso la modifica della decisione facendo trasformare l’ammonizione in una ingiusta espulsione».

Nel comunicato, ripreso da La Nazione, la Carrarese ha ribadito la necessità di rispettare gli ufficiali di gara, pur esprimendo il proprio dissenso per quanto accaduto: «Siamo consapevoli che i nostri tesserati devono contenere il proprio agonismo ma davanti ad una clamorosa e reiterata ingiustizia diventa tutto più difficile. Nel riaffermare con forza il rispetto inderogabile che è dovuto agli ufficiali di gara e alle istituzioni sportive, Carrarese Calcio 1908 sottolinea come tale rispetto debba fondarsi su condotte corrette e professionali e per questa ragione ritiene doveroso esprimere il proprio dissenso rispetto a quanto accaduto, a tutela del lavoro dei propri tesserati e delle legittime aspettative dei tifosi».

La Carrarese dovrà dunque affrontare la capolista Palermo senza i due principali riferimenti della propria panchina, proprio dopo le due vittorie consecutive che hanno rilanciato la formazione toscana in classifica.