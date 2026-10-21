Corriere dello Sport: “Sampdoria, salta Giampaolo: due ostacoli fanno naufragare l’accordo. Lombardo pronto per il Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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La Sampdoria si ritrova nuovamente senza allenatore dopo il clamoroso fallimento della trattativa per riportare Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata. Quando tutto sembrava pronto per ufficializzare il terzo ritorno del tecnico, l’operazione si è improvvisamente arenata, costringendo la società a rivedere i propri programmi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la rottura è maturata nella notte tra lunedì e martedì, proprio quando l’accordo sembrava ormai a un passo dalla conclusione. Una situazione che lascia la Sampdoria nell’incertezza dopo l’esonero di Bernardo Corradi, mentre si avvicina la delicata trasferta contro il Südtirol.


Giampaolo-Sampdoria, i due motivi della rottura

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, sarebbero stati due gli ostacoli che hanno impedito di arrivare alla firma.

Il primo riguarda la situazione contrattuale di Marco Giampaolo, ancora legato alla Cremonese dopo l’esonero dello scorso 1° settembre. Il tecnico non avrebbe infatti raggiunto l’intesa necessaria per risolvere il precedente rapporto.

Il secondo nodo sarebbe invece legato alla composizione dello staff tecnico destinato ad accompagnarlo nella nuova esperienza genovese.

Due questioni che, sommate, avrebbero determinato il definitivo naufragio della trattativa.

La Sampdoria, che lunedì aveva ufficializzato l’esonero di Corradi individuando proprio in Giampaolo il principale candidato alla successione, è così costretta a ricominciare la ricerca.

Sampdoria, allenamento annullato: oggi squadra affidata a Lombardo

L’incertezza sulla panchina ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione degli allenamenti.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, nella giornata di martedì la società ha deciso di annullare la seduta prevista, concedendo un giorno di riposo ai calciatori.

La squadra tornerà al lavoro oggi nel centro sportivo di Bogliasco, dove sarà Attilio Lombardo a dirigere l’allenamento.

L’ex centrocampista blucerchiato, già componente dello staff di Bernardo Corradi, rappresenta al momento il principale punto di riferimento tecnico per il gruppo.

Lombardo in panchina contro il Südtirol? L’ipotesi prende quota

Il calendario non concede molto tempo alla dirigenza. Sabato la Sampdoria sarà impegnata sul campo del Südtirol e, senza una rapida accelerazione nella scelta del nuovo allenatore, potrebbe essere proprio Lombardo a guidare la squadra.

Una soluzione che avrebbe anche un precedente recente.

Nella parte conclusiva della scorsa stagione, infatti, Lombardo aveva già assunto la guida tecnica della Sampdoria nelle ultime nove partite, contribuendo al raggiungimento della salvezza in Serie B dopo il concreto rischio di retrocessione in Serie C.

La sua conoscenza dell’ambiente e dei calciatori potrebbe quindi rivelarsi preziosa in un momento particolarmente complicato.

La priorità della società è evitare che il vuoto tecnico e le continue incertezze possano aggravare ulteriormente le difficoltà della squadra.

Sampdoria, si valutano le alternative: tra i nomi anche Castori

La dirigenza blucerchiata deve adesso individuare una soluzione capace di garantire esperienza, equilibrio e capacità di gestione della pressione.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, tra i profili accostati in passato alla panchina doriana figura anche Fabrizio Castori, allenatore di grande esperienza nel campionato cadetto.

Al momento, però, non emergono indicazioni definitive sul successore di Corradi.

La Sampdoria è chiamata a una scelta delicata, con la necessità di restituire stabilità a un gruppo reduce da un avvio di stagione estremamente difficile.

Nell’immediato, dunque, la soluzione Lombardo resta concreta. Molto dipenderà dalle decisioni che la società prenderà nelle prossime ore, mentre la trasferta di Bolzano si avvicina e la squadra ha bisogno di ritrovare certezze.

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