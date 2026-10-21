Corriere dello Sport: “Carrarese, effetto Pagliuca prima del Palermo. Due vittorie di fila, ma il tecnico salterà il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
pagliuca

La Carrarese ha cambiato passo e si prepara alla trasferta contro il Palermo con ritrovato entusiasmo. Due vittorie consecutive, prima sul campo del Padova e poi in casa contro il Modena, hanno permesso alla formazione toscana di risalire la classifica e abbandonare l’ultimo posto. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Guido Pagliuca sulla panchina giallazzurra ha prodotto una svolta immediata, restituendo fiducia a un gruppo chiamato ad affrontare domenica alle 15 la capolista rosanero.

In appena 180 minuti, la Carrarese si è lasciata alle spalle Cremonese, Vicenza, Juve Stabia, Catanzaro e Sampdoria, agganciando Empoli e Padova e portandosi a una sola lunghezza da Verona e Cesena. Secondo quanto evidenziato da Tofanelli sulle pagine del Corriere dello Sport, la squadra sta preparando la sfida del Renzo Barbera con grande concentrazione, cercando di mantenere quella mentalità libera da eccessive pressioni che ha caratterizzato le ultime prestazioni.


Sul piano tattico, Pagliuca ha individuato alcuni punti fermi. In difesa Oliana si è ritagliato un ruolo importante, insieme al portiere Pizzignacco e ai centrali Reale e Ruggeri. A centrocampo il tecnico ha affidato la regia all’austriaco Matthias Braunöder, mentre in attacco ha scelto di affiancare il talento di Tommaso Rubino a Fabio Abiuso. Come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, sono scelte che stanno dando risultati concreti e alimentano le ambizioni della Carrarese di conquistare la terza salvezza consecutiva.

Contro il Palermo, però, i toscani dovranno fare a meno del proprio allenatore in panchina. Pagliuca è stato infatti squalificato per tre giornate e multato di 3mila euro dopo l’espulsione rimediata nella gara contro il Modena. Nel provvedimento del giudice sportivo si fa riferimento a un «atteggiamento intimidatorio» nei confronti del direttore di gara.

Come riporta Tofanelli sul Corriere dello Sport, il tecnico seguirà dalla tribuna la sfida del Barbera e non potrà sedere in panchina neppure nelle successive partite contro Arezzo e Verona. Il suo rientro è previsto per domenica 8 novembre contro la Sampdoria. Un turno di squalifica anche per il vice Bruno Loureiro Batista.

Le due espulsioni hanno inoltre provocato la reazione della società toscana, che attraverso il proprio sito ufficiale ha sottolineato un presunto «accanimento» da parte del quarto uomo Livio Martinelli, richiamando anche episodi della passata stagione.

La Carrarese arriverà dunque a Palermo forte di due successi consecutivi, ma senza il proprio allenatore a bordo campo. Una situazione particolare per una squadra che ha ritrovato risultati e fiducia proprio grazie al recente cambio di guida tecnica.

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