Corriere dello Sport: “Palermo, anche la Primavera vola: imbattuta dopo cinque giornate. La cura De Angelis funziona”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
primavera palermo

Non soltanto la prima squadra di Filippo Inzaghi. C’è un altro Palermo che continua a correre senza conoscere sconfitte: è la Primavera rosanero, protagonista di un ottimo avvio nel girone B del campionato Primavera 2. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, dopo cinque giornate i giovani rosanero hanno conquistato 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi, occupando il terzo posto in classifica.

L’ultimo successo è arrivato in casa contro il Perugia, superato per 1-0 grazie alla rete del difensore Bennardo. Un risultato importante contro una delle formazioni più competitive del girone, che conferma il buon lavoro svolto da Stefano De Angelis. Come evidenzia La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico romano, 52 anni, è arrivato in estate dopo l’esperienza di Del Grosso sulla panchina rosanero. Nel novembre 2025 aveva preso il posto di Floro Flores alla guida della Primavera del Benevento.


Dopo aver conquistato la salvezza, il Palermo ha cambiato marcia, pur mantenendo come obiettivo principale la valorizzazione dei giovani. «L’ottimo avvio ci fa lavorare tranquilli, ma non era un obiettivo. La priorità è la crescita dei ragazzi», ha spiegato De Angelis. Il tecnico ha inoltre sottolineato la mentalità dei suoi calciatori, molti dei quali classe 2009: «Colpisce la voglia di migliorarsi».

Tra i protagonisti di questo inizio di stagione, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, figurano il difensore brasiliano Ribeiro e l’attaccante Schirliu, già autore di quattro reti e arrivato a febbraio dalla Vis Pesaro grazie all’operazione condotta dal direttore sportivo Carlo Osti.

Un ulteriore segnale positivo arriva dal collegamento con la prima squadra. Il Corriere dello Sport, nell’approfondimento firmato da Antonio La Rosa, ricorda infatti i sette giovani della Primavera convocati da Inzaghi per il ritiro estivo: il portiere Balaguss, i difensori Sciortino e Avena, quest’ultimo ora alla Pergolettese, il centrocampista Balsamo, l’esterno destro Squillacioti e gli attaccanti Bertolino e Anghileri.

Un percorso che testimonia l’attenzione del Palermo verso il proprio settore giovanile, con una Primavera imbattuta e tanti ragazzi impegnati nel loro processo di crescita.

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