Corriere dello Sport: “Palermo, Bani torna ad allenarsi ma Inzaghi pensa a Peda. Il polacco in vantaggio su Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
palermo padova 2-1 (81) peda

Il Palermo ritrova Mattia Bani, ma Filippo Inzaghi valuta una soluzione alternativa in difesa in vista della sfida di domenica contro la Carrarese. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il capitano rosanero è stato operato ieri pomeriggio a Firenze per la riduzione della frattura al secondo metacarpo della mano destra, rimediata durante uno scontro di gioco nella trasferta di Mantova.

Secondo quanto riportato da Vannini sul Corriere dello Sport, Bani rientrerà oggi in sede e potrà riprendere gli allenamenti indossando un tutore protettivo. Esistono dunque i margini per recuperarlo già per domenica, ma la vicinanza del big match contro il Pisa, in programma mercoledì 28 ottobre nel turno infrasettimanale, potrebbe spingere Inzaghi a gestire con prudenza il suo impiego.


In questo scenario prende quota la candidatura di Patryk Peda. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il difensore polacco non è ancora partito titolare in campionato, ma gode della considerazione dell’allenatore e ha sempre offerto risposte positive negli spezzoni di gara disputati.

L’alternativa è rappresentata da Giangiacomo Magnani, anche lui utilizzabile come sostituto di Bani nella difesa a quattro. Tuttavia, stando a quanto riferisce Vannini sul Corriere dello Sport, al momento Peda sembra essere avanti nelle gerarchie. La sfida contro la Carrarese potrebbe quindi rappresentare la sua prima occasione dal primo minuto in campionato.

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