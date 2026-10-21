Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi batte se stesso: partenza migliore rispetto a Benevento e Pisa. I numeri fanno sognare”

Il Palermo di Filippo Inzaghi corre più velocemente delle squadre che lo stesso allenatore ha portato in Serie A. Con 19 punti conquistati nelle prime sette giornate, i rosanero hanno fatto registrare una partenza migliore rispetto al Benevento della stagione 2019/20 e al Pisa del 2024/25. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il dato assume un significato particolare considerando la filosofia del tecnico piacentino, da sempre abituato a costruire le proprie stagioni attraverso partenze sprint.

Inzaghi continua a predicare prudenza, consapevole delle difficoltà che un campionato lungo come quello di Serie B può riservare. Tuttavia, i numeri confermano la capacità delle sue squadre di imprimere subito un ritmo importante alla stagione. Anche la Reggina del 2022/23, che avrebbe poi conquistato l’accesso ai playoff, aveva iniziato con cinque vittorie nelle prime sette giornate.





Secondo l’analisi di Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, il Palermo attuale presenta diverse caratteristiche in comune con le precedenti formazioni allenate da Inzaghi: una rosa completa, numerose alternative e un ambiente capace di trascinare la squadra. In questo senso, il sostegno del pubblico del Renzo Barbera rappresenta un ulteriore elemento di forza.

A distinguere i rosanero non sono soltanto i gol realizzati o la profondità dell’organico, ma soprattutto la maturità mostrata nella gestione delle partite. Il Palermo ha dimostrato di saper affrontare situazioni differenti, trovando soluzioni efficaci anche nei momenti più complicati.

Il confronto con la passata stagione evidenzia ulteriormente la crescita della squadra. Come sottolinea Vannini sul Corriere dello Sport, un anno fa il Palermo di Inzaghi aveva raccolto 15 punti nelle prime sette giornate, mantenendo l’imbattibilità per otto turni prima di attraversare una fase di difficoltà. Oggi il rendimento è migliorato di quattro punti, raggiungendo quota 19, un risultato mai ottenuto nelle precedenti esperienze del tecnico in Serie B.

Il Benevento della stagione 2019/20, dopo sette giornate, aveva conquistato 15 punti grazie a quattro vittorie e tre pareggi. La formazione campana avrebbe poi accelerato ulteriormente, dominando il campionato e conquistando la promozione diretta a suon di record.

Anche il Pisa del 2024/25 era partito fortissimo, ottenendo cinque successi consecutivi, compreso quello a tavolino contro il Cittadella. Alla settima giornata, però, i nerazzurri si erano fermati a quota 16 punti dopo la sconfitta sul campo della Juve Stabia. Un passo falso che non aveva compromesso il percorso dei toscani, successivamente capaci di riprendere la propria corsa fino alla promozione in Serie A.

Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi sta dunque seguendo un percorso che conosce bene, ma con un rendimento iniziale persino superiore rispetto alle sue precedenti esperienze vincenti. Il Palermo ha trovato il ritmo giusto e mostra già i segnali di una squadra costruita per comandare. La sfida sarà mantenere questa continuità, evitando le insidie che inevitabilmente accompagneranno il prosieguo del campionato.