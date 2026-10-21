Gazzetta dello Sport: “Palermo, 10 anni senza la A. L’impresa adesso è possibile”

Quasi dieci anni lontano dalla Serie A, un’attesa che pesa e alimenta il desiderio di tornare nel massimo campionato. Sono trascorsi 3.433 giorni dall’ultima presenza del Palermo in A, un periodo segnato dalla retrocessione del 2017, dal fallimento del 2019 e dalla ripartenza dalla Serie D. Come racconta Filippo Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport, il percorso di ricostruzione ha trovato una svolta nell’ingresso del City Football Group nel 2022, che ha dato una nuova dimensione al club rosanero.

La crescita del Palermo non si è limitata al campo. L’ingresso nell’Efc, ex Eca, nel 2023, la realizzazione del primo centro sportivo di proprietà nel 2024 e il rafforzamento della struttura societaria e dirigenziale rappresentano alcune delle tappe di un progetto costruito nel tempo. Secondo Di Chiara sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il cammino dei rosanero dimostra quanto sia complesso risalire nel calcio moderno e quanto siano necessari programmazione e continuità.





Intanto Palermo continua a rispondere con un entusiasmo straordinario. Il Renzo Barbera ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni gara casalinga di campionato, con una media di circa 30mila spettatori, praticamente l’intera capienza disponibile. Anche il tetto dei 17mila abbonamenti, fissato dalla società per questa stagione, è stato raggiunto in pochi giorni durante l’estate.

Come sottolinea Filippo Di Chiara sulla Gazzetta dello Sport, la città ha fame di grande calcio e la squadra di Filippo Inzaghi sta alimentando il sogno della promozione diretta grazie al primato in classifica. Parlare già di fuga, tuttavia, sarebbe prematuro: Pisa, Cremonese e Verona conservano margini di recupero, mentre il Modena resta in corsa e altre formazioni, come l’Avellino, potrebbero ritagliarsi il ruolo di rivelazione del campionato.

Il riferimento per la promozione è rappresentato da quota 80 punti, soglia indicata dall’andamento delle ultime due stagioni e ben presente nella mente di Inzaghi. Il tecnico conosce la strada per la Serie A, avendo già conquistato due promozioni con Benevento nel 2020 e Pisa nel 2025.

A sostenerne le ambizioni c’è un organico profondo e competitivo. La Gazzetta dello Sport, nell’approfondimento firmato da Filippo Di Chiara, evidenzia il lavoro della dirigenza durante il mercato estivo, con innesti importanti come Hernani, Vavassori, Strefezza e Perin. Una squadra costruita per inseguire il grande obiettivo e provare a riportare Palermo nel calcio che conta, dopo un’attesa lunga quasi due lustri.