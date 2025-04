La Nazione: “Carrarese a Palermo. Buone notizie dall’infermeria”

La Carrarese si prepara al rush finale con una notizia che fa sorridere lo staff tecnico: l’infermeria si svuota e Mauro Coppolaro torna ad allenarsi con il gruppo. Come riportato da La Nazione, il difensore campano è rientrato in gruppo a metà settimana, a quasi tre mesi di distanza dall’infortunio al menisco subito nella trasferta di Castellammare di Stabia.

Non sarà ancora della partita a Palermo, ma potrebbe tornare a disposizione per le sfide successive. Data la lunga inattività, sarà necessario un periodo di ricondizionamento atletico, probabilmente con doppie sedute. Si tratta infatti di un ruolo delicato, dove difficilmente si inserisce un calciatore solo per fare minutaggio nei finali di gara.

Procede bene anche il recupero del portiere Bleve: la fase di riatletizzazione è alle battute conclusive. In precedenza si era parlato di un possibile rientro per la sfida col Sassuolo: non è escluso che si possa anticipare.

Cinque gare in due settimane: è un mini playoff

Il tecnico Antonio Calabro ha paragonato le cinque partite rimaste a un autentico “playoff anticipato”, data la loro ravvicinata programmazione. Dopo la trasferta di Palermo, la Carrarese affronterà la Sampdoria al “dei Marmi” con cinque giorni di preparazione, poi appena tre giorni per volare a Sassuolo, solo due per sfidare il Modena, e infine quattro giorni per concludere la regular season con il Mantova.

Una sequenza serrata che impone un’attenzione speciale al recupero fisico e mentale, all’organizzazione logistica delle trasferte e all’alimentazione dei giocatori. I margini per lavorare sul campo saranno ridotti al minimo, e proprio per questo — sottolinea ancora La Nazione — diventeranno determinanti la gestione delle risorse e l’esperienza.

Un tour de force che non spaventa però la squadra apuana, che proprio nella scorsa primavera ha dimostrato di saper gestire situazioni simili, vincendo i playoff di Serie C. La speranza, ora, è che si possa ripetere.