Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, la Cavera Academy ringrazia la società rosanero. Di seguito il messaggio: “Giornata indimenticabile per i nostri ragazzi che hanno potuto ‘calpestare’ il terreno dello Stadio Renzo Barbera, casa del SSD Palermo. La nostra foto di squadra prima della consegna ufficiale della nostra maglia al Direttore Tecnico del Settore Giovanile, Leandro Rinaudo, che ci ha gentilmente regalato una maglia rosanero. Contestualmente, il nostro testimonial Marco Amelia ha regalato un paio di suoi guanti autografati per il Museo del Palermo in vista dell’apertura in novembre”.