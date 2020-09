Mamadou Kanoute ha l’accordo con il Palermo. L’attaccante può lasciare il Catanzaro, ma le due società devono trovare l’accordo. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” i siciliani hanno proposto 50mila euro da saldare in caso di promozione in B entro tre anni. I calabresi li vogliono subito.

Il giocatore stava per rimanere al Catanzaro, ma la trattativa con il Palermo gli ha fatto cambiare piani. Kanoutè adesso vuole andare via perché non ha avvertito la fiducia del club giallorosso.