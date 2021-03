In casa Juventus non è stata digerita la sconfitta per 1-0 in casa contro il Benevento, ma non solo. Il tifo più caldo non sta apprezzando la stagione della squadra, eliminata dagli Ottavi di Champions League e lontana dall’Inter in testa in classifica.

Il gruppo della Curva Sud, per manifestare il proprio disappunto, tramite il loro profilo Instagram, ha pubblicato una foto dove si legge: “State umiliando una maglia”. I tifosi sperano che con questo messaggio alla ripresa del campionato la squadra possa riprendersi e provare a dare fastidio all’Inter per lo scudetto.





In basso la foto pubblicata dai tifosi: