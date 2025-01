Juventus-Real Madrid: il sorteggio AMMAZZA le italiane | Ecco gli spareggi di Champions League

Brutte notizie per il calcio italiano: il sorteggio per la prossima fase della coppa dalle grandi orecchie non lascia grandi speranze.

Nel corso di questa settimana è tornata la Champions League dopo una lunga pausa. Le gare che si sono giocate sono state tutte belle ed entusiasmanti, e hanno visto il calcio italiano sorridere per quanto riguarda i risultati. Inter, Milan, Atalanta e Bologna (seppur ormai eliminato dalla coppa) hanno vinto.

Solo la Juventus, impegnata in trasferta contro il Brugge, non è riuscita ad andare oltre il pareggio, chiudendo il match con uno scialbo 0-0. Al netto di questi successi però per il nostro calcio non sono arrivate buone notizie, derivanti dai sorteggi.

Infatti l’urna non sarà affatto benevola in vista del prossimo turno, ed è ormai sempre più certa una mazzata totale per la Juventus, che pescherà il Real Madrid.

Mazzata tremenda per la Vecchia Signora

Nonostante il risicato pareggio ottenuto in Belgio, la Juventus ha ormai la certezza, quasi matematica, di accedere ai playoff di Champions League. Una possibilità di essere eliminata in realtà esiste, ma è talmente assurda che è davvero ai limiti dell’impossibile. Ciò che invece sembra molto probabile è che al prossimo turno la Vecchia Signora dovrà affrontare un avversario tostissimo.

Infatti al momento, secondo le previsioni, il club torinese rischia di doversi sfidare o con il Real Madrid oppure con il Bayern Monaco. Due colossi assoluti del calcio mondiale dunque, che rischiano di far andare in crisi i torinesi fin da subito nella competizione.

Maggiori novità prossima settimana

Al momento però queste sono solamente delle proiezioni, visto che si deciderà tutto settimana prossima, quando nella serata di mercoledì si giocherà tutto l’ultimo turno del mega girone della coppa dalle grandi orecchie. Può dunque accadere qualsiasi cosa, addirittura che la Juve passi tra le prime 8. Servirà ovviamente un successo in casa contro il Benfica e soprattutto che le squadre davanti incappino in qualche passo falso.

Ben diversa è invece la situazione per le altre italiane. Fatta eccezione per il Bologna, come detto già eliminato, Milan, Inter ed Atalanta vincendo nell’ultima sfida passeranno direttamente agli ottavi di finale. E questo sarebbe un risultato davvero importante sia per questi club che per tutto il calcio italiano.