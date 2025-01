Juve Stabia, l’ex Romeo: «Palermo merita la Serie A ed oltre, ma oggi è una squadra imprevedibile»

Domenica 17 gennaio la Juve Stabia affronterà il Palermo a Renzo Barbera. L’ex calciatore dei campani e palermitano DOC, Samuele Romeo, è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Pungiglione Stabiese” di ViViCentro. Di seguito alcune sue dichiarazioni sul match che sarà valido per la 22esima giornata di Serie B:

«Se mi chiedete un pronostico per Domenica, da neutrale, opto per un pareggio, sarà una gara ricca di spunti, di alta classifica. Non conosco bene le dinamiche della società siciliana, ma di certo non è una corazzata. Può vincere e perdere contro chiunque. Palermo città merita la Serie A ed oltre. Ho visto poche partite di entrambe le compagini, ma ho notato che entrambe hanno difese lente che muovendo la palla velocemente possono andare in difficoltà. Anche con lo Spezia il pacchetto difensivo della Juve Stabia ha sofferto, grazie anche all’ottimo lavoro di Pio Esposito. Il Palermo è una squadra molto imprevedibile, quindi. La differenza la fanno come sempre i campioni, soprattutto negli ultimi 20\25 metri, lo dimostra la prestazione di Henry nella gara d’andata».

«La piazza di Palermo – prosegue Romeo – non è contenta dei risultati perché vorrebbe che la squadra lasciasse la Serie B. Non capisco gli obiettivi della società, ma posso sperare che investano perché Palermo non può essere la società satellite di nessuno. Giudizio sulla B? La classifica di B è molto corta, con il Sassuolo che fa un campionato a parte. Vedo molto bene il Pisa, il Brescia e le stesse Palermo e Juve Stabia per un piazzamento Playoff. Se perdi o vinci puoi trovarti all’improvviso nelle prime e nelle ultime posizioni».