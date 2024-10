Juve Stabia-Cremonese, Pagliuca: «I grigiorossi non c’entrano nulla con questa categoria»

L’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna per 1 a 0 contro la Cremonese. Ecco le sue parole, ripresa da PianetaSerieb.it:

«La fortuna non si controlla, ultimamente c’è qualche disattenzione sui calci dai fermo e questo ci sta penalizzando. Sul 2-1 eravamo in 10 e ci siamo fatti trovare impreparati. Ai ragazzi non posso dire niente, abbiamo lottato tanto contro una squadra che non c’entra nulla con la categoria e abbiamo giocato meglio di loro, specie nel primo tempo. Questo episodio lascia l’amaro in bocca anche per il lavoro svolto durante la settimana. Varnier? È un ragazzo top, nonostante non stesse bene, ci ha dato una grande mano. L’arbitro al momento dell’infortunio ha deciso di non far entrare i 3 cambi e ci siamo trovati in 10.

Piscopo? Ho visto che aveva perso due palle in uscita, facendoci prendere due contropiedi e ho deciso di sostituirlo. Frenesia? Alcune volte bisogna valutare anche chi hai davanti: la Cremonese fa dei cambi che possono svoltare le partite. I grigiorossi hanno fatto pochi tiri in porta, mentre noi nel primo tempo molto bene. Poi siamo calati, gli ultimi minuti sono stati confusi e un po’ disordinati. Di positivo mi porto l’impegno e il senso di appartenenza dei ragazzi; perdere così fa male. Fortini? Ragazzo che lavora tanto, ha un talento straordinario. Distrazioni? Responsabilità nostra e su questo dobbiamo lavorare. Le palle inattive spostano tanto, prendiamo ad esempio quanti gol fa lo Spezia in questo modo. Maistro? Ragazzo eccezionale, ha qualità e noi dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni per giocare e così lui deve mettersi a disposizione nelle due fasi come sta facendo».