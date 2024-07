Jeda: «Palermo favorito, ha tutte le carte per tornare in serie A»

L’ex calciatore oggi opinionista Jeda è intervenuto in esclusiva ai microfoni della testata sportiva “News.Superscommesse.it”. Tra i diversi temi affrontati, oltre ai club che hanno segnato la sua carriera sportiva, anche la prossima stagione di Serie A e Serie B: in questo estratto dell’intervista,

Jeda indica la sua favorita per la promozione e l’outsider del prossimo campionato cadetto.

Uno sguardo alla Serie B, quale squadra vede favorita per la promozione? E una probabile outsider? «La Serie B è un campionato assolutamente impronosticabile per la sua complessità e le tantissime variabili stagionali. Ma non posso non citare una mia favorita d’obbligo: il Palermo. La squadra rosanero ha tutte le carte per tornare in Serie A dopo tanti anni, dunque la indico come favorita del torneo. Occhio di riguardo anche per le retrocesse dello scorso anno, dal Frosinone alla Salernitana fino al Sassuolo, altra squadra pronta a risalire subito. Come outsider il primo nome che mi viene in mente, dopo il grande campionato in Lega Pro dello scorso anno, è il Cesena».